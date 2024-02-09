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«За свой счёт нанимаем трактор, чтобы расчистить двор»: жители дома на ул. Некрасова жалуются на УК
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«За свой счёт нанимаем трактор, чтобы расчистить двор»: жители дома на ул. Некрасова жалуются на УК

По словам жильцов, ни уборку снега, ни починку подъездной двери УК «Арсенал» им не обеспечивает.

Жительница дома по адресу ул. Некрасова, 58 Елена К. пожаловалась на бездействие управляющей компании «Арсенал». 
 
— С ноября просела дверь в подъезд — ни закрыть, ни открыть толком; сломан замок. Неоднократно обращались в УК «Арсенал»: диспетчер принимает заявку, а дальше она, видимо, никуда не идет. За всю зиму ни разу не видели трактора, в сильный снегопад жители сами за свои деньги нанимали расчистку. Сосульки на крыше висят ужасные!

По словам Елены, она неоднократно обращались в ГЖИ, в УАТН.
 
— Из отдела административно-технического надзора администрации приходила инспектор, всё сфотографировала, сказала, что будут штрафы и предписания. И что в течение двух дней должны почистить тротуары, сбить сосульки и починить дверь.
 
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По прошествии недели нам только сбили сосульки на крыше, а отчитались, что будто бы и трактор был, — говорит Елена.

С дверью ситуация всё ещё печальная: 

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Myslo обратился за комментарием в ГЖИ по Тульской области.

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Место
улица НекрасоваЦентральный район

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