«За свой счёт нанимаем трактор, чтобы расчистить двор»: жители дома на ул. Некрасова жалуются на УК

Жительница дома по адресу ул. Некрасова, 58 Елена К. пожаловалась на бездействие управляющей компании «Арсенал».

— С ноября просела дверь в подъезд — ни закрыть, ни открыть толком; сломан замок. Неоднократно обращались в УК «Арсенал»: диспетчер принимает заявку, а дальше она, видимо, никуда не идет. За всю зиму ни разу не видели трактора, в сильный снегопад жители сами за свои деньги нанимали расчистку. Сосульки на крыше висят ужасные!



По словам Елены, она неоднократно обращались в ГЖИ, в УАТН.

— Из отдела административно-технического надзора администрации приходила инспектор, всё сфотографировала, сказала, что будут штрафы и предписания. И что в течение двух дней должны почистить тротуары, сбить сосульки и починить дверь.