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Свидание в загородном отеле и парное SPA: Myslo запустил конкурс в честь Дня всех влюбленных

Свидание в загородном отеле и парное SPA: Myslo запустил конкурс в честь Дня всех влюбленных

Го в телеграм!

14 февраля — День всех влюбленных. В честь этого в нашем телеграм-канале устраиваем большой конкурс с приятнейшими призами.

Что разыгрываем:

  • Незабываемое свидание в загородном отеле с программой «Дуэт двух сердец» Just WOOD — первый победитель. Смотрите друг другу в глаза сколь угодно долго, слушайте биение сердца любимого человека — и пусть весь мир подождет!
  • Сертификат на арт-свидание в мастерскую Музея Станка в «Октаве» — второй победитель. Даже если вы никогда не держали кисть в руках и не писали картину — все получится! 
  • Романтический завтрак в авторском ресторане современной европейской кухни Puff на 3000 руб. — третий победитель. Открой для себя новый вкус вместе с Puff! 
  • Сертификат в размере 5000 рублей на парный SPA-комплекс «Райское наслаждение» в клубный салон красоты L’amour — четвертый победитель.

Условия: 

  • быть подписанным на @myslo.ru;
  • нажать на кнопку «Участвовать».

Победителей определим 13 февраля с помощью генератора случайных чисел. 

Удачи в розыгрыше!

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