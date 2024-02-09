Свидание в загородном отеле и парное SPA: Myslo запустил конкурс в честь Дня всех влюбленных

14 февраля — День всех влюбленных. В честь этого в нашем телеграм-канале устраиваем большой конкурс с приятнейшими призами.

Что разыгрываем:

Незабываемое свидание в загородном отеле с программой «Дуэт двух сердец» Just WOOD — первый победитель. Смотрите друг другу в глаза сколь угодно долго, слушайте биение сердца любимого человека — и пусть весь мир подождет!

Сертификат на арт-свидание в мастерскую Музея Станка в «Октаве» — второй победитель. Даже если вы никогда не держали кисть в руках и не писали картину — все получится!

Романтический завтрак в авторском ресторане современной европейской кухни Puff на 3000 руб. — третий победитель. Открой для себя новый вкус вместе с Puff!

Сертификат в размере 5000 рублей на парный SPA-комплекс «Райское наслаждение» в клубный салон красоты L’amour — четвертый победитель.

Условия:

быть подписанным на @myslo.ru;

нажать на кнопку «Участвовать».

Победителей определим 13 февраля с помощью генератора случайных чисел.

Удачи в розыгрыше!