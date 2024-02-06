В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Фото Центра занятости Тульской области.

Для соискателей есть более 300 вакантных рабочих мест.

8 февраля в здании Кадрового центра «Работа России» с 10.00 до 12.00 пройдёт ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью.

Более 300 вакантных рабочих мест представят такие предприятия:

Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;

Почта России;

Тульская фармацевтическая фабрика;

Тульское производственное предприятие «Квант»;

ООО «Созвездие»;

ООО «Волоть»;

Тульская областная клиническая больница;

Всероссийское общество инвалидов.

Работодателям требуются:

системный администратор,

педагог дополнительного образования,

садовник,

пекарь,

дворник,

оператор связи,

водитель автомобиля,

почтальон 1 категории (класса),

уборщик производственных и служебных помещений,

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,

слесарь-наладчик КИПиА,

инженер-технолог,

медицинская сестра и др.

Ярмарка вакансий состоится в формате открытого отбора. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

Специалисты Кадрового центра проконсультируют всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.