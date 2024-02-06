В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

8 февраля в здании Кадрового центра «Работа России» с 10.00 до 12.00 пройдёт ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью.
Более 300 вакантных рабочих мест представят такие предприятия:
- Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;
- Почта России;
- Тульская фармацевтическая фабрика;
- Тульское производственное предприятие «Квант»;
- ООО «Созвездие»;
- ООО «Волоть»;
- Тульская областная клиническая больница;
- Всероссийское общество инвалидов.
Работодателям требуются:
- системный администратор,
- педагог дополнительного образования,
- садовник,
- пекарь,
- дворник,
- оператор связи,
- водитель автомобиля,
- почтальон 1 категории (класса),
- уборщик производственных и служебных помещений,
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
- слесарь-наладчик КИПиА,
- инженер-технолог,
- медицинская сестра и др.
Ярмарка вакансий состоится в формате открытого отбора. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.
Специалисты Кадрового центра проконсультируют всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.