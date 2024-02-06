  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью
Фото Центра занятости Тульской области.

В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Для соискателей есть более 300 вакантных рабочих мест.

8 февраля в здании Кадрового центра «Работа России» с 10.00 до 12.00 пройдёт ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью. 

Более 300 вакантных рабочих мест представят такие предприятия:

  • Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»; 
  • Почта России; 
  • Тульская фармацевтическая фабрика; 
  • Тульское производственное предприятие «Квант»; 
  •  ООО «Созвездие»; 
  • ООО «Волоть»; 
  • Тульская областная клиническая больница; 
  • Всероссийское общество инвалидов.

Работодателям требуются:

  • системный администратор,
  • педагог дополнительного образования,
  • садовник,
  • пекарь,
  • дворник,
  • оператор связи,
  • водитель автомобиля,
  • почтальон 1 категории (класса),
  • уборщик производственных и служебных помещений,
  • слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
  • слесарь-наладчик КИПиА,
  • инженер-технолог,
  • медицинская сестра и др. 

Ярмарка вакансий состоится в формате открытого отбора. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет. 

Специалисты Кадрового центра проконсультируют всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:19 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ярмарка вакансий

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коллектив «Спасская слобода» из Новомосковска выступил на фестивале в Индии
Коллектив «Спасская слобода» из Новомосковска выступил на фестивале в Индии
Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Do.Bro Кофе»: посетитель отравился
Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Do.Bro Кофе»: посетитель отравился
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.