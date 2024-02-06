Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Do.Bro Кофе»: посетитель отравился

Заведение не будет работать, пока не устранят нарушения, выявленные на кухне.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступила жалоба. Туляк перекусил в кафе «Do.Bro Кофе» и подхватил инфекцию. К заявлению он приложил документы из медицинского учреждения, подтверждающие отравление.

Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование. Сотрудники установили ряд нарушений условий производства кулинарной продукции. В частности, на кухне плохо обрабатывали инвентарь.

— В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация производственного цеха в кафе «Do.Bro Кофе» приостановлена до устранения нарушений, — прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Суд приостановил деятельность общепита на месяц.