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Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Do.Bro Кофе»: посетитель отравился

Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Do.Bro Кофе»: посетитель отравился

Заведение не будет работать, пока не устранят нарушения, выявленные на кухне.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступила жалоба. Туляк перекусил в кафе «Do.Bro Кофе» и подхватил инфекцию. К заявлению он приложил документы из медицинского учреждения, подтверждающие отравление. 

Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование. Сотрудники установили ряд нарушений условий производства кулинарной продукции. В частности, на кухне плохо обрабатывали инвентарь. 

— В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация производственного цеха в кафе «Do.Bro Кофе» приостановлена до устранения нарушений, — прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора. 

Суд приостановил деятельность общепита на месяц. 

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