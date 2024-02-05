В Туле стартовала Неделя науки

Афиша кластера «Октава»

С 5 по 10 февраля в «Октаве» пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки.

Научный стендап, марафон лекций, выставка вузов и предприятий, фестиваль профильных кино и игр — все это ждет туляков на Неделе науки.

Серия мероприятий стартует с сегодняшнего дня, 5 февраля, и продлится до 10 февраля. Площадкой научной недели станет кластер «Октава».

— Среди спикеров профессоры и ученые Сколтеха, Технопарка им. П. Л. Капицы Физтех Лицея, Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А. Г. Мержанова РАН, — рассказали в пресс-службе кластера.

Для школьников и студентов колледжей пройдут обзорные экскурсии в Музее станка, БиоХимТехЦентре ТулГУ, Технопарке педагогических компетенций ТГПУ им. Л. Н. Толстого, лаборатории НОЦ «ТулаТЕХ» Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева. В кластере откроется выставка фотографии «Наука близко». 7 февраля по ней подведут итоги и определят победителей.

Подробная афиша — по ссылке.

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