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Безработный мужчина обокрал магазин цифровой техники в Новомосковске

Безработный мужчина обокрал магазин цифровой техники в Новомосковске

Утащил колонку и клавиатуру.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился директор магазина цифровой и бытовой техники, расположенного на улице Трудовые Резервы. Мужчина заявил, что из торгового зала неизвестный утащил музыкальную колонку и клавиатуру.

Стражи порядка, изучив записи камер видеонаблюдения, смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный 29-летний местный житель. Мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

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