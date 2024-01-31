Безработный мужчина обокрал магазин цифровой техники в Новомосковске

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился директор магазина цифровой и бытовой техники, расположенного на улице Трудовые Резервы. Мужчина заявил, что из торгового зала неизвестный утащил музыкальную колонку и клавиатуру.

Стражи порядка, изучив записи камер видеонаблюдения, смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный 29-летний местный житель. Мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».