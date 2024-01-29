За неделю больше 6000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

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На прошедшей неделе по области зарегистрировано 6004 случая ОРВИ и гриппа. Это на 14% ниже эпидемического порога по ОРВИ среди совокупного населения. Заболеваемость среди взрослых выше эпидемического порога на 20%. Зарегистрировано 68 случаев заболевания гриппом. Все заболевшие не привиты.

В школах и детских садах Тулы, Донского, Новомосковска, Алексина, Ефремова, а также Веневского, Кимовского, Киреевского, Узловского, Щекинского и Плавского районах частично приостановлен образовательный процесс.

При обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ следует воздержаться от посещения массовых мероприятий, остаться дома и вызвать врача. Это позволит избежать осложнений и не заразить окружающих.

Избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ, сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, используйте средства защиты органов дыхания при в общественных местах и при общении с больными людьми, соблюдайте правила личной гигиены и оптимальный температурный режим в помещениях, чаще бывайте на свежем воздухе, не забывайте о закаливании.