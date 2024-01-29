Тульские рукопашники заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Курске завершились Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина». Туда приехали 750 спортсменов из 37 регионов России, в возрасте от 12 до 21 года.

В общекомандном зачете Тульская область стала бронзовым призером соревнований. Воспитанники тульской спортшколы «Металлург» завоевали медали в личных зачётах:

1 место – Никита Архипов, юниоры 18-21, 57 кг,

– 1 место – Андрей Шагунов, юноши 16-17 лет, 67 кг,

– Андрей 1 место – Софья Тарасова, девушки 14-15 лет, 48 кг,

– 2 место – Сергей Варенов, юниоры 18-21 год, 62 кг,

– 2 место – Виктория Никишина, юниоры 18-21 год,

– 3 место – Роман Савыкин, юниоры 18-21 год, 73 кг,

– Роман 1 место – Семен Галушко, юноши 12-13 лет, 57 кг,

– 1 место – Ангелина Симоник, девушки 14-15 лет, 44 кг,

– Ангелина 1 место – Кирилл Мансуров, юноши 16-17 лет, 73 кг,

– Кирилл 2 место – Евгений Гарбуз, юноши 12-13 лет, 48 кг,

– Евгений 2 место – Мария Галушко, девушки 14-15 лет, 53 кг,

– Мария 2 место – Данила Поляков, юноши 14-15 лет,

– 3 место – Глеб Остаченов, юноши 12-13 лет, 41 кг,

– 3 место – Дмитрий Лытнев, юноши 12-13 лет, 67 кг,

– 2 место – Валерий Тумасян, юноши 14-15 лет, 41 кг,

– Валерий 3 место – Евгений Февралев, юноши 16-17 лет, 57 кг,

– 2 место – Сушилин Иван, юноши 16-17 лет, 80+ кг.

Подготовили спортсменов тренеры Дмитрий Дагаев, Андрей Гарбуз, Джавид Ахадов и Александр Мешконогих.