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Тульские рукопашники заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские рукопашники заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

В состязаниях под названием «Вершина» приняли участие 750 спортсменов.

В Курске завершились Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина». Туда приехали 750 спортсменов из 37 регионов России, в возрасте от 12 до 21 года.

В общекомандном зачете Тульская область стала бронзовым призером соревнований. Воспитанники тульской спортшколы «Металлург» завоевали медали в личных зачётах:

  • 1 место  Никита Архипов, юниоры 18-21, 57 кг,
  • 1 место – Андрей Шагунов, юноши 16-17 лет, 67 кг,
  • 1 место  Софья Тарасова, девушки 14-15 лет, 48 кг,
  • 2 место  Сергей Варенов, юниоры 18-21 год, 62 кг,
  • 2 место  Виктория Никишина, юниоры 18-21 год,
  • 3 место – Роман Савыкин, юниоры 18-21 год, 73 кг,
  • 1 место  Семен Галушко, юноши 12-13 лет, 57 кг,
  • 1 место – Ангелина Симоник, девушки 14-15 лет, 44 кг,
  • 1 место – Кирилл Мансуров, юноши 16-17 лет, 73 кг,
  • 2 место – Евгений Гарбуз, юноши 12-13 лет, 48 кг,
  • 2 место – Мария Галушко, девушки 14-15 лет, 53 кг,
  • 2 место  Данила Поляков, юноши 14-15 лет,
  • 3 место  Глеб Остаченов, юноши 12-13 лет, 41 кг,
  • 3 место  Дмитрий Лытнев, юноши 12-13 лет, 67 кг,
  • 2 место – Валерий Тумасян, юноши 14-15 лет, 41 кг,
  • 3 место  Евгений Февралев, юноши 16-17 лет, 57 кг,
  • 2 место Сушилин Иван, юноши 16-17 лет, 80+ кг.

Подготовили спортсменов тренеры Дмитрий Дагаев, Андрей Гарбуз, Джавид Ахадов и Александр Мешконогих.

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