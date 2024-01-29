Министр земельных отношений рассмотрит обращения жителей трёх районов Тульской области

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

С 1 января 2024 года министерство имущественных и земельных отношений Тульской области осуществляет полномочия по предоставлению земельных участков из неразграниченных земель в Алексине, Заокском и Ясногорском районах.

Глава ведомства Михаил Пантелеев проведет личные приемы граждан по вопросам предоставления участков для различных видов деятельности, а также для перераспределения земель.

График личных приемов:

Ясногорский район –7 февраля, с 10.00 до 13.00. Адрес: г. Ясногорск,

ул. Смидовича, д.8 (актовый зал),

г. Алексин – 7 февраля, с 15.00 до 18.00. Адрес: г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 10 (актовый зал),

Заокский район – 8 февраля, с 11.00 до 14.00. Адрес: р. п. Заокский,

пл. им. Ленина, д. 9-б (актовый зал).