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Министр земельных отношений рассмотрит обращения жителей трёх районов Тульской области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр земельных отношений рассмотрит обращения жителей трёх районов Тульской области

Личные приёмы граждан пройдут 7 и 8 февраля. Необходима предварительная запись.

С 1 января 2024 года министерство имущественных и земельных отношений Тульской области осуществляет полномочия по предоставлению земельных участков из неразграниченных земель в Алексине, Заокском и Ясногорском районах.

Глава ведомства Михаил Пантелеев проведет личные приемы граждан по вопросам предоставления участков для различных видов деятельности, а также для перераспределения земель.

График личных приемов:
  • Ясногорский район –7 февраля, с 10.00 до 13.00. Адрес: г. Ясногорск,
  • ул. Смидовича, д.8 (актовый зал),
  • г. Алексин – 7 февраля, с 15.00 до 18.00. Адрес: г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 10 (актовый зал),
  • Заокский район – 8 февраля, с 11.00 до 14.00. Адрес: р. п. Заокский,
  • пл. им. Ленина, д. 9-б (актовый зал).

Обязательна предварительная запись по телефону: 8(4872)24-53-90.

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