«‎Это не сталинский ампир»‎: собственники здания на Плехановском рынке рассказали о необычной постройке

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Myslo узнал, что будет внутри помещения и имеет ли оно культурную ценность для города.

В Пролетарском округе начали реконструировать одноэтажное здание с круглыми окнами‎, располагающееся на территории Плехановского рынка. Долгие годы территория вокруг него была огорожена забором. За ним складировали строительный мусор, а внутри самого строения хранили доски. На прошлой неделе забор разобрали и обнажилось необычное здание с круглыми окошками.

Ряд тульских пабликов назвал фасад примером «‎сталинского ампира»‎.

Myslo связался с представителем собственника здания. Оказалось, дом был построен в 90-х.

— Точный год постройки неизвестен, но его ввели в эксплуатацию в 1997 году. Здание никогда не было муниципальным, переходило от одного частника к другому. Долгие годы там было обычное районное кафе. Это никакой не памятник культуры. О «сталинском ампире» здесь нет и речи. С похожей формой окон и стилистикой в те годы построили неподалеку общественную баню, — рассказал представитель собственника.

Сейчас в самом здании и вокруг него наводят порядок. Затем заделают трещины, покрасят фасад. Рядом располагается баннер, согласно которому планируется открытие чайханы. Эту информацию источник не подтвердил.

— Вероятно, на улице сделаем веранду для заведения общепита, но это неточно. Пока что стоит задача навести порядок на данном участке. Пролетарский район стал активно развиваться, улицы и здания облагораживают. Нет задачи кардинально перестроить помещение или снести его вовсе. Оно просто слегка посвежеет, но фасад останется тем же, — резюмировал собеседник Myslo.