Тулячка «поменяла тариф» за 400 тысяч рублей

За прошедшие пятницу и выходные мошенники похитили у жителей Тульской области 2 миллиона 506 тысяч 134 рубля. Жертвами аферистов стали 16 человек в возрасте от 22 до 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Наибольшей суммы лишился 43-летний сварщик одного из предприятий Тулы. Звонившие представились сотрудниками оператора сотовой связи, Росфинмониторинга и прокуратуры. Они заявили, что нужно срочно перевести все деньги на «безопасный» счёт. Потерпевший отдал мошенникам 420 тысяч рублей.

Таким же образом 62-летняя руководитель одной из организаций областного центра потеряла 395 тысяч рублей. 44-летняя жительница Пролетарского округа Тулы — 354 тысячи 235 рублей. 66-летняя работница образовательной организации из Узловой — 200 тысяч рублей. 28-летний житель Центрального округа — 102 тысячи рублей.

36-летней жительнице Привокзального района позвонили якобы сотрудники мобильного оператора и предложили поменять тарифный план. Доверчивая женщина перевела мошенникам 400 тысяч рублей.

Аналогичным образом лишилась своих сбережений 62-летняя жительница Зареченского округа Тулы, переведя 24 тысячи рублей.

Трое жителей области попались на уловки мошенников, действующих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». 84-летняя пенсионерка из Пролетарского округа за урегулирование последствий аварии с участием родственницы передала курьеру 200 тысяч рублей. 85-летняя женщина из Узловского района лишилась 160 тысяч рублей. А 74-летняя жительница Белёвского района — 27 тысяч рублей.

70-летней уроженке Ефремовского района предложили купить мотобуксировщик, информация о продаже которого была размещена на одном из сайтов. Женщина перевела 85 тысяч 187 рублей, но обещанного не получила. 53-летний мужчина из Ефремова захотел приобрести снегоуборщик и лишился 42 тысяч 147 рублей.

25-летний житель Центрального района, полагая что общается в Telegram с родственником, перевел ему взаймы 21 тысячу 315 рублей. 22-летний молодой человек отправил «родственнику» 16 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что их аккаунты были взломаны.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествий и призывают туляков быть более бдительными.