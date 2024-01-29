Мошенники рассылают письма от имени налоговой службы

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пользователю предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу налоговой.

Чтобы пройти эту процедуру, в письме предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика якобы будут заморожены до выяснения обстоятельств.

В налоговой службе призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.

— Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн, — сообщили в ведомстве.

Вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Если вы попались на уловку мошенников, обратитесь в правоохранительные органы.