Какие дома Тулы останутся без света 30 января

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

пр-т Ленина, 12, 14, 16, 18,

ул. Советская, 60,

Демидовская пл., 20, 31,

ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,

ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22,

пр-д Тульский, 1, 2, 3,

ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,

пер. Привокзальный, 12-16 (чётн.),

ул. Н. Краснослободская, 28-36 (чётн.), 33, 34-а, 35, 37-а,

ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а,

ул. Мопра, 16, 18, 20, 23, 23-а,

ул. Шишкина, 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.),

ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б,

ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-299 (нечётн.), 268-а, 289-а, 297-б,

пос. Октябрьский: 18-й пр-д, 2,

ул. Карпова, 94, 96, 98, 100,

ул. Шишкова, 40,

ул. Малаховская, 3,

пос. Скуратово: ул. Киреевская, 3, 6,

пос. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 132-а.