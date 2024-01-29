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Какие дома Тулы останутся без света 30 января

Какие дома Тулы останутся без света 30 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 12, 14, 16, 18,
  • ул. Советская, 60,
  • Демидовская пл., 20, 31,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,
  • ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22,
  • пр-д Тульский, 1, 2, 3,
  • ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,
  • пер. Привокзальный, 12-16 (чётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 28-36 (чётн.), 33, 34-а, 35, 37-а,
  • ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а,
  • ул. Мопра, 16, 18, 20, 23, 23-а,
  • ул. Шишкина, 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.),
  • ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б,
  • ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-299 (нечётн.), 268-а, 289-а, 297-б,
  • пос. Октябрьский: 18-й пр-д, 2,
  • ул. Карпова, 94, 96, 98, 100,
  • ул. Шишкова, 40,
  • ул. Малаховская, 3,
  • пос. Скуратово: ул. Киреевская, 3, 6,
  • пос. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 132-а.

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