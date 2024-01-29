  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино автомобилист решил, что успеет проскочить между пешеходами - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино автомобилист решил, что успеет проскочить между пешеходами

В Щекино автомобилист решил, что успеет проскочить между пешеходами

Видео с опасной манерой вождения появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Советской в Щекино. На записи видно, как водитель легковушки очень самоуверенно проскочил «зебру» в тот момент, когда на ней находились два пешехода.

«Торопыга куда-то спешил. Щёкино, ул. Советская, переход на остановке „Гараж“ и далее на аварийке проскочил вперед „паровоза“ при повороте на ул. Ясную», — прокомментировал автор кадров.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На дороге в Туле сотрудник маркетплейса избил мужчину с лопатой: видео
Дежурная часть
На дороге в Туле сотрудник маркетплейса избил мужчину с лопатой: видео
сегодня, в 11:47, 58 3399 4
В Щекинском районе водитель рискнул жизнью ради обгона
Дежурная часть
В Щекинском районе водитель рискнул жизнью ради обгона
вчера, в 19:00, 13 2213 1
В Туле автомобилисты «оккупировали» газоны во дворе дома
Дежурная часть
В Туле автомобилисты «оккупировали» газоны во дворе дома
вчера, в 15:30, 44 8413 9
На пр. Ленина водитель автобуса совершил «поворот не оттуда»
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель автобуса совершил «поворот не оттуда»
27 января, в 19:39, 54 2382 2
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске сотрудницу «Азота» оштрафовали за вмешательство в работу проверяющих
В Новомосковске сотрудницу «Азота» оштрафовали за вмешательство в работу проверяющих
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.