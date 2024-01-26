Жители Малахово: «Два вместо четырех: водитель маршрутки №2 самовольно отменяет рейсы»

Утром и вечером автобусы регулярно просто не приезжают в деревню.

Жители Малахово и Коледино оказались в плену желаний одного из водителей автобусного маршрута № 2. По их словам, он самовольно нарушает установленное расписание.

В результате жители вынуждены ждать следующий рейс, а если ехать надо утром, то выход один – такси.

– Согласно расписанию, ежедневно маршрутка №2 должна выполнять четыре рейса, а по факту автобус приходит только дважды, – рассказал туляк Юрий Моисеев. – Один из водителей самовольно отменяет утренние и последние вечерние, так как ему «нет надобности к нам ехать».

Часто говорит, что автобус сломался. Это происходит систематически. Второй водитель ездит постоянно, а этот все время чем-то недоволен. Не хочешь выполнять работу – увольняйся! Зачем он нужен, если в итоге люди тратят деньги на такси? Ведь другого транспорта просто нет!

Жители надеются, что прокуратура и другие контролирующие органы обратят внимание на их проблему и помогут её решить.