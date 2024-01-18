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Жители Скуратово: «Мы весь снег растопили на огородах – воды у нас нет из-за аварии»

Жители Скуратово: «Мы весь снег растопили на огородах – воды у нас нет из-за аварии»

Аварийные бригады несколько раз за месяц меняли участки труб. Но восстановить водоснабжение не получается.

Проблемы с водоснабжением в Скуратово в пос. Л. Толстого начались еще в середине декабря. 

13 декабря АО «Тулагорводоканал» сообщил, на следующий день приступит к ремонту по адресу: п. 2-й Западный, ул. Новосёлов, д. 4/Станционный пр-д, д. 1-а.

«14 декабря с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, д. 51, 53, 54, 54-а, 56, п. Л. Толстого, ул. Вахрушева, ул. Чкалова, Чапаевский пр-д, Центральный пр-д, Парковый пр-д, Толстовский пр-д, ул. Л. Толстого, ул. Зелёная, в связи с производством ремонтно-восстановительных работ», — говорилось в сообщении.

Аварию устранили, но через месяц всё повторилось — почти на том же месте 9 января вновь случился порыв в пос. 2-й Западном, ул. Новоселов, д. 4, корп. 4.

К ремонту приступили на следующий день, 10 января. В этот раз без воды остался только пос. Л. Толстого. 

Спустя 8 дней вновь результат не достигнут.

«Они меняют участки труб, говорят, что вот-вот будет вода. Мы приходим домой, открываем кран, а воды нет. Я не пойму, что они там меняют, если результата нет? Инженера, может, привлекли бы к работам или я не знаю кого. Ну как так — столько раз приезжать, что-то чинить, а у жителей все равно нет воды? У нас уже на огороде снег закончился — мы его перетопили в воду!» — рассказал Вадим, житель дома № 4 по Центральному проезду.

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По его словам, сегодня вновь на этом участке ведется ремонт. Но уже по другому адресу — на перекрестке ул. Л. Толстого и Красноглазовского проезда.

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Бригада обещает работать в том числе и ночью, только вот пенсионер уже и не знает, надеяться ему, что завтра из крана потечет вода, или нет. 

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Автор:
сегодня, в 17:01 +4
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