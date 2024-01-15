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«Верните горку!»: новый забор в Центральном парке мешает тулякам отдыхать
Фото: Telegram-канал «Тула. Жесть»

«Верните горку!»: новый забор в Центральном парке мешает тулякам отдыхать

По словам жителей, ограждение, установленное рядом с прудом, лишает досуга детей и взрослых.

Жителей оружейной столицы возмутило металлическое ограждение, установленное возле пруда в Центральном парке.

«Здесь мы многие годы катались с горки на санках и тюбингах, полгорода приезжало сюда зимой с детьми. Сейчас непонятно кто установил ограждения и ограничил людей в отдыхе. Верните горку!» – пишут завсегдатаи в соцсетях.

Мы обратились за комментарием в администрацию ГУ ТО «Тульские парки». Вот что нам ответили:

«Из-за того, что рядом проходит линия электроснабжения, а также в связи с тем, что эта так называемая горка выходит непосредственно к пруду, катание с неё нарушает правила безопасности. Поэтому мы вынуждены ограничить доступ. Мы устанавливаем турникеты и соответствующие таблички, которые информируют посетителей о том, что выход на лёд запрещён – в том числе во время катания».

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