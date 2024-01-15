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В Туле покажут патриотический спектакль с Ириной Дубцовой и Дмитрием Колдуном
Фото предоставлены пресс-службой «Таврида.АРТ».

В Туле покажут патриотический спектакль с Ириной Дубцовой и Дмитрием Колдуном

Туляки смогут увидеть музыкальный спектакль «Вера. Надежда. Любовь» 23 января в 18.30 в концертном зале ТулГУ.

Этот спектакль - о сильных российских женщинах, которые сейчас вместе с соотечественниками трудятся в зоне СВО.

В главных ролях выступают резиденты арт-кластера «Таврида», звезды эстрады Ирина Дубцова и Дмитрий Колдун. Вход свободный по предварительной регистрации.     

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- Для меня принимать участие в этом спектакле и олицетворять Родину-мать — очень важно. Это, пожалуй, моя главная песня и главная роль, — поделилась Ирина Дубцова. — Я горжусь историей своего народа, своим дедом, который воевал и дошел до Берлина. Сейчас мы также гордимся теми ребятами, которые сражаются в зоне СВО. Благодаря им мы с вами имеем возможность жить практически не изменившейся жизнью, пока они находятся на передовой, защищая честное имя нашей страны. Я уверена, ни наша территориальная целостность, ни наша история, ни наша культура никогда никому не достанутся. 

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Спектакль состоит из четырех новелл, основанных на реальных событиях. Первая история повествует о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий.

Вторая история — о военном хирурге, ангеле-хранителе для раненных солдат.

Третья часть спектакля рассказывает о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО.

Четвертая новелла в каждом показе рассказывает новую историю, спектакль всегда имеет разные концовки в зависимости от актуальных событий.

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Для тульских зрителей организаторы готовят особенный финал.  

В Туле показ музыкального патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь» состоится 23 января в Концертном зале Тульского государственного университета (пр. Ленина, 92, корп. 9).  

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Премьера спектакля состоялась в августе 2023 года в Крыму на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ». В ноябре–декабре показы спектакля прошли в Москве в Концертном зале ЗИЛ и на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». А в январе 2024 года спектакль впервые отправляется на гастроли. 

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