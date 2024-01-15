Погода 15 января в Туле: облачно и небольшой снег

В понедельник, 15 января, в регионе ожидается облачность и небольшой снегопад.
Ветер южной четверти – 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью -12…-7°С, днем -5…0°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
Местами гололедица.
В понедельник, 15 января, в регионе ожидается облачность и небольшой снегопад.
Ветер южной четверти – 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью -12…-7°С, днем -5…0°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
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