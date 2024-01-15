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Погода 15 января в Туле: облачно и небольшой снег
Фото Алексея Пирязева

Погода 15 января в Туле: облачно и небольшой снег

Местами гололедица.

В понедельник, 15 января, в регионе ожидается облачность и небольшой снегопад. 

Ветер южной четверти – 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью -12…-7°С, днем -5…0°С.

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.

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