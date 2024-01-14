  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульские полицейские напомнили об ответственности за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские напомнили об ответственности за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции
Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские напомнили об ответственности за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции

Злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

В попытке избежать административного преследования за нарушение ПДД, лицо, предлагающее полицейскому денежное вознаграждение, подвергает себя уголовному преследованию. В тульской Госавтоинспекции напомнили об ответственности за дачу взятки должностному лицу.
 
Так, злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки. Деяние квалифицируется частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.
 
– Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела, – рассказали в УМВД УГИБДД России по Тульской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 22:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
нарушение ПДД
Место
УМВД УГИБДД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет вернисаж выдающего живописца Валерия Бочарова
В Туле пройдет вернисаж выдающего живописца Валерия Бочарова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.