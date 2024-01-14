Тульские полицейские напомнили об ответственности за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции

В попытке избежать административного преследования за нарушение ПДД, лицо, предлагающее полицейскому денежное вознаграждение, подвергает себя уголовному преследованию. В тульской Госавтоинспекции напомнили об ответственности за дачу взятки должностному лицу.
Так, злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки. Деяние квалифицируется частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.
– Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела, – рассказали в УМВД УГИБДД России по Тульской области.