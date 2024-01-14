Тульские полицейские напомнили об ответственности за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

Злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

В попытке избежать административного преследования за нарушение ПДД, лицо, предлагающее полицейскому денежное вознаграждение, подвергает себя уголовному преследованию. В тульской Госавтоинспекции напомнили об ответственности за дачу взятки должностному лицу.

Так, злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки. Деяние квалифицируется частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.