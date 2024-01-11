Купеческую усадьбу в центре Тулы отремонтируют за 780 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

Реставрацию должны завершить к концу 2026 года.

Министерство культуры РФ ищет подрядчика для реставрационных работ и разработки документации по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения: «Жилой дом Д. Б. Лопатина, XVIII в.», «Усадебные постройки». Усадебный комплекс находится в Туле на ул. Менделеевской/ Садовый переулок, д. 6/11, лит. А; лит. Б; лит. В, Г.

Из федерального бюджета на это выделили 780 986 034,24 руб.

Подрядная организация должна отреставрировать фасады, полы, кровлю и т. д. Установить автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, а также благоустроить территорию.

Работы должны завершиться до 31 декабря 2026 года.