Купеческую усадьбу в центре Тулы отремонтируют за 780 млн рублей

Министерство культуры РФ ищет подрядчика для реставрационных работ и разработки документации по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения: «Жилой дом Д. Б. Лопатина, XVIII в.», «Усадебные постройки». Усадебный комплекс находится в Туле на ул. Менделеевской/ Садовый переулок, д. 6/11, лит. А; лит. Б; лит. В, Г.
Из федерального бюджета на это выделили 780 986 034,24 руб.
Подрядная организация должна отреставрировать фасады, полы, кровлю и т. д. Установить автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, а также благоустроить территорию.
Работы должны завершиться до 31 декабря 2026 года.