  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области собрали опытный образец суперкомпьютера - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области собрали опытный образец суперкомпьютера
Фото freepik.com

В Тульской области собрали опытный образец суперкомпьютера

Производство высокотехнологичного оборудования собираются поставить на поток.

Резиденты тульского технопарка продолжают реализовывать проекты по развитию металлообработки и автоматизации производства с использованием продуктов искусственного интеллекта.

Так, специалисты компании «Тульские вычислительные платформы» собрали опытный образец суперкомпьютера. В дальнейшем производственный процесс собираются поставить на поток.

Как рассказали в пресс-службе правительства, в технопарке планируют собирать программно-аппаратные комплексы. Для их размещения и сопровождения создадут собственный Центр обработки данных.

— Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин обозначил высокотехнологичное производство как одно из стратегических направлений промышленности региона, в том числе в области больших данных. Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит освоить критически важную сферу деятельности и создать порядка 200 новых рабочих мест, — сказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Накануне комиссия Минпромторга России своим приказом подтвердила соответствие Тульского промышленного технопарка и его управляющей компании требованиям Постановления Правительства РФ № 1863. Технопарк включен в реестр Минпромторга России. Напомним, договор о его создании в Туле между правительством региона и управляющей компанией «Тульский промышленный технопарк» заключили в июне 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:08 0
Другие статьи по темам
Событие
технопаркТульские вычислительные платформы
Люди
Вячеслав Романов
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Купеческую усадьбу в центре Тулы отремонтируют за 780 млн рублей
Купеческую усадьбу в центре Тулы отремонтируют за 780 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.