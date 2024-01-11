В Тульской области собрали опытный образец суперкомпьютера

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Резиденты тульского технопарка продолжают реализовывать проекты по развитию металлообработки и автоматизации производства с использованием продуктов искусственного интеллекта.

Так, специалисты компании «Тульские вычислительные платформы» собрали опытный образец суперкомпьютера. В дальнейшем производственный процесс собираются поставить на поток.

Как рассказали в пресс-службе правительства, в технопарке планируют собирать программно-аппаратные комплексы. Для их размещения и сопровождения создадут собственный Центр обработки данных.

— Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин обозначил высокотехнологичное производство как одно из стратегических направлений промышленности региона, в том числе в области больших данных. Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит освоить критически важную сферу деятельности и создать порядка 200 новых рабочих мест, — сказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.