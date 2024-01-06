В Туле провели очередной рейд по незаконным мигрантам

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В этот раз силовики проверили общественные места на Новомосковском шоссе.

На Новомосковском шоссе в Туле силовики проверили более 100 граждан Средней Азии. По итогам проверки в отношении 4-х иностранных специалистов составлены протоколы за нарушение миграционного ( 2 протокола за нарушение ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ) и трудового законодательства (2 протокола по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ), вскоре четверо нелегалов будут депортированы на Родину.

Кроме того, во время рейдов выявлено 11 лиц, не вставших на воинский учёт. В военкомате, куда были отправлены все нарушители, быстро исправили недочет.