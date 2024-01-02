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По приглашению Алексея Дюмина 100 детей из Мариуполя отдохнули в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По приглашению Алексея Дюмина 100 детей из Мариуполя отдохнули в Тульской области

Ребята увидели главные достопримечательности региона и получили сладкие подарки.

Ребята из Мариуполя гостили в Центре отдыха «Новая волна». Для них была организована обширная культурная и развлекательная программа.

Школьники побывали на экскурсиях по Туле, на Куликовом поле, в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Они посетили Музей самоваров, Музей оружия, ремесленный двор «Добродей», концерты и спектакли в филармонии. Также 20 декабря ребята посмотрели шоу Татьяны Навки в Ледовом дворце в Туле. Для них были организованы поездки в Москву – на экскурсию по столице и на выставку-форум «Россия». Ребята осмотрели экспозицию выставки, тульский стенд, получили сладкие подарки.

Министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова отметила, что посещение Тульской области детьми из Мариуполя уже стало доброй традицией:

- Мы рады принимать ребят из Мариуполя. Уверены, они провели насыщенные, интересные дни, которые запомнятся надолго не только яркими событиями, но и общением со сверстниками, - сказала Татьяна Абросимова.

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Автор:
вчера, в 22:13 +1
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