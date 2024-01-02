На новогодних каникулах ГИБДД будет усиленно ловить нетрезвых водителей

В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Последние несколько лет аварийность с участием нетрезвых водителей снижается, эта тенденция сохранилась и в 2023 году. По данным статистики, за 11 месяцев прошлого года на дорогах страны на 9,9% сократилось количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения. Число погибших и раненых в таких ДТП человек сократилось на 16,5% и 9,7% соответственно.

Вместе с тем, профилактика аварийности с участием водителей в состоянии опьянения остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. В этой работе самое активное участие принимают представители общественности. Во многих российских регионах гражданские активисты в праздничные и выходные дни добровольно выходят на патрулирование дорог, оперативно сообщая в Госавтоинспекцию о водителях, ведущих себя неадекватно.