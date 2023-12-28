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В тульском поселке Петровском появится теннисный корт
Фото из архива Myslo

В тульском поселке Петровском появится теннисный корт

Строительство будут вести 18 месяцев.

Здание спортивного назначения построят в поселке Петровском. Об этом сообщили на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области 28 декабря. 

— Участок предоставят на праве аренды. В здании можно будет заниматься настольным теннисом, баскетболом, бадминтоном. Также предусмотрена скейт-площадка. Располагаться будет на ул. Полковника Рогожина. Администрация Тулы поддерживает решение о строительстве здания, — рассказал глава города Илья Беспалов.

По информации застройщика, на возведение объекта им потребуется 18 месяцев. Основные этапы стройки пройдут летом. 

Градостроительный совет принял проект строительства.

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