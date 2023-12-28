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В Узловой прошел Новогодний кадетский бал
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Узловой прошел Новогодний кадетский бал

Его посетил губернатор Алексей Дюмин.

28 декабря во Дворце культуры машиностроителей в Узловой состоялся кадетский бал. В нем приняли участие ученики кадетских классов и воспитанники дошкольных групп.

Кадетов приветствовал губернатор Алексей Дюмин.

— Кадетский бал во Дворце культуры проходит уже второй раз. Надеюсь, он станет доброй традицией.

Самое ценное, что у нас есть — это вы, дети. Вы — наше будущее. Все, что мы создаем, — для вас. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Не бойтесь трудностей и будьте целеустремленными, — сказал глава региона.

Кадеты передали губернатору подарок, сделанный своими руками.

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Глава региона осмотрел большой концертный зал ДК и спортзал.

— Дворец культуры машиностроителей мы вернули узловчанам тяжелыми усилиями. Более 13 лет он был в частных руках и фактически превратился в большой рынок. А с 2015 года не эксплуатировался совсем и находился в аварийном состоянии. И только в 2020 году мы передали здание в собственность Узловского района, а затем отремонтировали, — отметил Алексей Дюмин.

Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай сообщил, что при капремонте ДК были полностью сохранены элементы декора, составляющие архитектурную ценность здания.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов отметил, что в учреждении работает 26 кружков, их посещает более 600 человек. Штат полностью укомплектован.

В большом концертном зале проводятся праздничные мероприятия, концертные программы, вечера отдыха, встречи с известными людьми и культурными деятелями. Такие мероприятия одновременно могут посетить более 400 человек. Возродилась традиция проведения молодежных дискотек и танцевальных вечеров для старшего поколения. С начала года в ДК прошло 200 мероприятий с участием более чем 82 тыс. человек.

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Алексей Дюмин отметил, что для сцены зрительного зала будет закуплено дополнительное оборудование.

В обновленном спортивном зале работают секции по тхэквондо, греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, в них занимаются порядка 100 человек разного возраста.

Губернатору также представили планшетную выставку «Наука — это красиво» — совместный проект Политехнического музея и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Она открылась в Узловой в рамках проекта «Музейная зима в Туле».

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