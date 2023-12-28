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Эксперты тульского Роспотребнадзора рассказали, как благополучно пережить новогодние праздники
Фото из архива Myslo

Эксперты тульского Роспотребнадзора рассказали, как благополучно пережить новогодние праздники

Рекомендации специалистов, в основном, касаются правил покупки, приготовления и хранения продуктов.

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напоминает о простых правилах безопасности. Перед праздниками многие стараются закупать продукты заранее, но это не всегда хорошая идея. Избежать неприятностей со здоровьем помогут три простых правила:

  1. Покупайте заранее продукты только с длительным сроком хранения,
  2. Обращайте внимание на срок годности, состав и условия хранения,
  3. Покупайте продукты питания только в разрешенных местах торговли.

Опасными для здоровья могут стать блюда, которые состоят из нескольких ингредиентов с заправкой из сметаны или майонеза, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленого мяса. Стоит придерживаться несложных рекомендаций:

  • готовьте салаты, блюда из рубленого мяса и холодец в небольших количествах,
  • тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты,
  • соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности,
  • храните торты и пирожные в холодильнике,
  • храните готовые блюда отдельно от сырого мяса или рыбы,
  • не храните заправленные салаты в холодильнике больше суток,
  • не смешивайте свежие блюда с остатками вчерашних,
  • не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре.

31 декабря не стоит пропускать завтрак и обед – не садитесь за стол голодными. Не стремитесь попробовать все блюда – чем разнообразнее пища, тем выше нагрузка на организм. Соблюдайте очередность подачи блюд: сначала салаты и легкие закуски, затем горячее и десерт. Кстати, торты и пирожные лучше заменить фруктовыми салатами и желе.

Не употребляйте холодные блюда после горячих. Не засиживайтесь за столом с едой до утра. Старайтесь не запивать еду газированными напитками, умеренно употребляйте алкоголь. Не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь из-за стола кататься на горку или каток.

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Фотограф:
сегодня, в 18:35 +1
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