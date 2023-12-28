Как правильно оказать поддержку близкому: МамКомпания приглашает на бесплатные занятия с психологом

Фото предоставлено МамКомпанией.

Периодически каждому человеку нужна поддержка в стрессовой ситуации, например в период ссоры или процесса развода между супругами, в конфликтах между родителями и детьми, в послеродовый период маме, с неудачами в школе или институте у детей либо сложностями на работе, в период серьезной болезни, с потерей любимого домашнего питомца или близкого человека.

Подобные случаи бывают практически у каждого человека. И то, как быстро он придет в себя порой зависит от близких людей и тактичности посторонних. И вы в любой момент можете стать этим близким человеком и тактичным посторонним.

МамКомпания в рамках проекта «Выдох-вдох» в 2024 году проводит несколько бесплатных занятий, где психолог даст основы грамотной поддержки, и с ней вы отработаете полученные навыки. Количество мест ограничено. Если вы хотите первым получать приглашения на занятия — заполните форму по ссылке.

Также вы получите видео ознакомительной встречи на тему грамотной психологической поддержки и сможете определиться, насколько для Вас эта тема важна, и может быть, вы захотите стать равным консультантом и оказывать поддержку как волонтер тем людям, кто был в жизненной ситуацией, схожей с вашей.

Справочно: Равный консультант — это человек, обладающий жизненным опытом в определенной проблеме и готовый делиться этим опытом с другими, поддерживать и помогать.