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В Алексине открылось молодежное пространство «Этаж»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Алексине открылось молодежное пространство «Этаж»

В нем будет работать современная медиастудия для создания визуального, текстового и звукового контента, студия звукозаписи, лекторий и др.

25 декабря в Алексине состоялось торжественное открытие нового молодежного пространства «Этаж». Это стало возможно благодаря программе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование».

Молодежное пространство «Этаж» станет главной в районе площадкой для реализации задумок молодых людей. В нем будет работать современная медиа-студия для создания визуального, текстового и звукового контента, студия звукозаписи, лекторий и др.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

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— Президент и губернатор обозначили развитие молодежной политики как один из ключевых приоритетов. Сегодня в регионе многое делается для поддержки творческой самореализации молодежи. В частности, создается современная инфраструктура, и открытие пространства «Этаж» — важный шаг в этом направлении, — сказала Ольга Гремякова.

Она отметила, что РДДМ «Движение первых» помогает реализовать идеи активных ребят.

— Наша задача — обеспечить ребятам из небольших городов все возможности для творчества. Чтобы их умения превращались в интересные проекты, которые могут стать для них делом всей жизни. Пространство «Этаж» поможет ребятам найти занятие по интересам. Это можно сделать после занятий в школе, колледже или работы, — сказал Алексей Давлетшин.

От имени Алексея Дюмина министр передал пространству ценный подарок, а также пригласил ребят стать участниками региональной программы Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.

Напомним, программа комплексного развития молодежной политики Тульской области «Регион для молодых», разработанная по поручению губернатора Алексея Дюмина, стала победителем Всероссийского конкурса. Пространство «Этаж» открыто при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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