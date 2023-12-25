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Как будет работать Тульский перинатальный центр в новогодние праздники
Фото из архива Myslo

Как будет работать Тульский перинатальный центр в новогодние праздники

Публикуем график работы.

Филиал № 1 — консультативно-диагностическое отделение (2-й пр-д, Гастелло, 19)

  • 30 декабря: 8.00 — 15.00 (дежурный врач),
  • 31 декабря, 1 января, 7 января, 8 января — выходные дни,
  • 2 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),
  • 3 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),
  • 4 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),
  • 5 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),
  • 6 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач).

Филиал № 2 — Женская консультация (ул. Пушкинская, 28)

  • 30 декабря: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),
  • 31 декабря, 1 января, 2 января, 7 января, 8 января — выходные дни,
  • 3 января: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),
  • 4 января: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),
  • 5 января: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),
  • 6 января — 9.00 — 15.00 (дежурный врач).

Лаборатория филиала № 2 (ОАК и ОАМ)

  • 3 января — 9.00 — 11.00,
  • 6 января — 9.00 — 11.00.

Экстренная медицинская помощь при патологии беременности и в родах оказывается в стационарах главного корпуса (ул. Вильямса, 1-д) и филиала № 1 (2-й пр-д Гастелло, 19) круглосуточно.

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