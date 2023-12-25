Как будет работать Тульский перинатальный центр в новогодние праздники

Фото из архива Myslo

Филиал № 1 — консультативно-диагностическое отделение (2-й пр-д, Гастелло, 19)

30 декабря: 8.00 — 15.00 (дежурный врач),

31 декабря, 1 января, 7 января, 8 января — выходные дни,

2 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),

3 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),

4 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),

5 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач),

6 января: 09.00 — 14.00 (дежурный врач).

Филиал № 2 — Женская консультация (ул. Пушкинская, 28)

30 декабря: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),

31 декабря, 1 января, 2 января, 7 января, 8 января — выходные дни,

3 января: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),

4 января: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),

5 января: 9.00 — 15.00 (дежурный врач),

6 января — 9.00 — 15.00 (дежурный врач).

Лаборатория филиала № 2 (ОАК и ОАМ)

3 января — 9.00 — 11.00,

6 января — 9.00 — 11.00.

Экстренная медицинская помощь при патологии беременности и в родах оказывается в стационарах главного корпуса (ул. Вильямса, 1-д) и филиала № 1 (2-й пр-д Гастелло, 19) круглосуточно.