Из-за аварии жители Пролетарского района сидят без отопления и горячей воды

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Сразу несколько жалоб из разных многоэтажных домов Пролетарского округа поступило в редакцию Myslo.

С прошлой недели горячей воды нет по ул. Пролетарской, 28. По словам тулячки Екатерины Левиной, их дом находится на самоуправлении, за разъяснениями они обращались в администрацию Пролетарского района:

— Уже больше недели из крана течет вода около 30 градусов. Мы звонили в районную администрацию. Там говорят, что произошла авария, ликвидируют. А конкретики по срокам — никакой! Говорят: «Ждите» — и бросают трубку!

Вода почти такой же температуры течет из крана в домах по ул. Чапаева, 42 и ул. Кирова, 19. У жителей проблемы с отоплением и горячим водоснабжением начались 19 декабря.

— Со вторника сидим с чуть теплыми батареями, из крана с горячей водой течет тоже еле теплая. И в квартирах 18-20 градусов тепла. Коммунальщики ссылаются на проблемы с котлом на Патронном заводе, — пишут пролетарцы.

Эти кадры — из квартиры по ул. Кирова, 19. Туляк поднес специальный прибор — мультиметр — к трубе и замерил температуру воды в них — она оказалась 33 градуса. По нормативам же температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов.

— Полнейшее безобразие! И как мыться, когда с работы приходишь? — возмущается туляк.

Жители прикрепили ответ, который им дали в ООО «‎ТОЗ-Энерго». Согласно ему в связи с аварией на источнике водогрейной котельной № 2 снижение параметров отопления и горячего водоснабжения потребителей II и Х Пролетарского, V и IV Северо-Восточного микрорайона Тулы есть. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Myslo запросил комментарий по данной ситуации у администрации Тулы. Там ответили:

— Ориентировочный срок восстановления параметров до нормативных в ночь с 22 на 23 декабря. Вопрос находится на контроле администрации города Тулы. Перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача в кратчайшие сроки восстановить нормативные параметры. «ТОЗ-Энерго» сделает жителям перерасчет за недопоставленную услугу.