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Игрушка юной тулячки украсила одну из елок в Эрмитаже
Фото: Фонтанка.ру

Игрушка юной тулячки украсила одну из елок в Эрмитаже

Ярослава Сальникова получила приз за работу «Чайная пара».

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное награждение победителей VII международного конкурса елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа».

В этом году темой конкурса стали строки великого русского поэта Александра Пушкина из поэмы «Медный всадник»: «Люблю тебя, Петра творенье…» В конкурсе приняли участие около 25 тысяч человек из девяти стран мира, среди которых Россия, Германия, Англия, Япония, Канада, Беларусь, Узбекистан, США и Республика Эль-Сальвадор.

Работы 250 финалистов, среди которых 8-летняя тулячка Ярослава Сальникова, украсили праздничные ёлки, установленные в фойе Эрмитажного театра. Они пробудут там до конца новогодних каникул.

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Наша землячка была удостоена спецприза от Императорского фарфорового завода за работу «Чайная пара».

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