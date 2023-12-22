  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В сосудистом центре Новомосковска врачи провели уникальную операцию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В сосудистом центре Новомосковска врачи провели уникальную операцию
Фото минздрава Тульской области.

В сосудистом центре Новомосковска врачи провели уникальную операцию

У 59-летнего пациента была аневризма большого размера.

Специалисты Регионального сосудистого центра, действующего на базе Новомосковской городской клинической больницы, впервые применили одну из методик.

Хирурги сосудистого центра уже несколько лет успешно выполняют эндоваскулярную диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. При аневризме брюшного отдела аорты специалисты впервые провели эндоваскулярную имплантацию стент-графта. 

Аневризма — это расширение участка сосуда, его стенки в этом месте истончаются. Подобная патология может приводить к тяжелым последствиям, вплоть до разрыва аорты. У 59-летнего мужчины аневризма была большого размера. Разрыв в этой ситуации в 80% случаев приводит к смерти. 
Хирурги приняли решение провести операцию эндоваскулярно. Лечебное воздействие при эндоваскулярном подходе осуществляется изнутри сосуда: без разрезов, чрескожным доступом под контролем методов лучевой визуализации, с использованием специальных малоинвазивных инструментов и высокотехнологичных материалов. 

Снимок экрана 2023-12-22 134308.png

Преимущества такого метода — использование местного обезболивания (в месте прокола сосуда), отсутствие кровопотери, швов или рубцов и длительного восстановления, быстрое возвращение пациента к обычной жизни.

Эндоваскулярные методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Новомосковской городской клинической больнице применяются уже много лет. Но именно такая операция была проведена здесь впервые. Ее выполнил эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра Титал Броян. 

— Суть вмешательства — установка в просвет расширенной части аорты специального эндоваскулярного устройства стент-графта. Это трубчатая сетка из металла, покрытая особым материалом. В сжатом виде она устанавливается в место расширения аорты. Затем стент-графт расправляется в просвете сосуда, достигает необходимого диаметра и не дает больше крови попадать в аневризму. В ходе этой операции было установлен трехкомпонентный стент-графт.

С помощью такой методики исключается риск разрыва аорты. Человек может вернуться к полноценной жизни. Прежде у пациента были серьезные ограничения по нагрузке — не более 5 кг, — рассказал Титал Броян.

Он выразил благодарность консультанту, который сопровождал врачей в ходе операции, Роману Полякову — доктору медицинских наук, профессору Российского научного центра хирургии.

Как сообщает минздрав Тульской области, первые сутки пациент провел в реанимации, затем был переведен в хирургическое отделение. Сейчас он хорошо себя чувствует и вскоре будет выписан из стационара. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:38 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовомосковск
Прочее
врачиоперация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игрушка юной тулячки украсила одну из елок в Эрмитаже
Игрушка юной тулячки украсила одну из елок в Эрмитаже
Житель Новомосковска оборудовал на даче наркоферму
Житель Новомосковска оборудовал на даче наркоферму
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.