Жители ул. Ложевой пожаловались на незаконную парковку возле детского сада

Фото Алексея Леонтьева

Администрация города, несмотря на многочисленные жалобы, на ситуацию никак не реагирует.

В редакцию Myslo обратился туляк Алексей Леонтьев. Он рассказал, тчо родители воспитанников детского сада № 25 жалуются на несанкционированную стоянку, оборудованную местными жителями рядом с дошкольным учреждением.

– Во дворе дома по адресу: Тула, ул. Ложевая, д. 130, находится детский сад. По закону, стоянки автомобилей могут располагаться на расстоянии не менее 10 метров от дошкольного учреждения. Кроме того, здесь расположена электроподстанция, рядом с которой тоже нельзя парковаться. Но жильцам дома на это плевать – они самовольно организовали стоянку машин перед калиткой детского сада, вплотную к электроподстанции.

По словам туляка, жалобы в прокуратуру результата не принесли, а администрация города признала нарушения, но ограничилась лишь тем, что «строго указала жильцам на недопустимость стоянки».

Но жители многоэтажки, невзирая на предупреждения, продолжают оставлять машины рядом с детсадом и даже установили специальные конструкции, позволяющие «застолбить» парковочное место за конкретным автомобилем.

– В ходе общения с работниками детсада стало известно, что в этом доме проживает сотрудница администрации города – возможно, это как-то объясняет отсутствие реакции со стороны чиновников, – пишет читатель. – Помогите нам решить эту серьёзную проблему. Дети должны ходить в сад, дыша свежим воздухом, а не выхлопными газами!