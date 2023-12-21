  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители ул. Ложевой пожаловались на незаконную парковку возле детского сада - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители ул. Ложевой пожаловались на незаконную парковку возле детского сада
Фото Алексея Леонтьева

Жители ул. Ложевой пожаловались на незаконную парковку возле детского сада

Администрация города, несмотря на многочисленные жалобы, на ситуацию никак не реагирует.

В редакцию Myslo обратился туляк Алексей Леонтьев. Он рассказал, тчо родители воспитанников детского сада № 25 жалуются на несанкционированную стоянку, оборудованную местными жителями рядом с дошкольным учреждением.

– Во дворе дома по адресу: Тула, ул. Ложевая, д. 130, находится детский сад. По закону, стоянки автомобилей могут располагаться на расстоянии не менее 10 метров от дошкольного учреждения. Кроме того, здесь расположена  электроподстанция, рядом с которой тоже нельзя парковаться. Но жильцам дома на это плевать – они самовольно организовали стоянку машин перед калиткой детского сада, вплотную к электроподстанции. 

1000022351.jpg

По словам туляка, жалобы в прокуратуру результата не принесли, а администрация города признала нарушения, но ограничилась лишь тем, что «строго указала жильцам на недопустимость стоянки».

Но жители многоэтажки, невзирая на предупреждения, продолжают оставлять машины рядом с детсадом и даже установили специальные конструкции, позволяющие «застолбить» парковочное место за конкретным автомобилем.  

– В ходе общения с работниками детсада стало известно, что в этом доме проживает сотрудница администрации города – возможно, это как-то объясняет отсутствие реакции со стороны чиновников, – пишет читатель. – Помогите нам решить эту серьёзную проблему. Дети должны ходить в сад, дыша свежим воздухом, а не выхлопными газами!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулынезаконная парковканарушение законодательства
Место
Тулаулица Ложевая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бесплатный бассейн и 100 мест для встреч: что предлагает взрослым тулякам «Тульское долголетие»
Бесплатный бассейн и 100 мест для встреч: что предлагает взрослым тулякам «Тульское долголетие»
Что ответила администрация заложникам «заброшки» с улицы Металлургов
Что ответила администрация заложникам «заброшки» с улицы Металлургов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.