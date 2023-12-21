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Что ответила администрация заложникам «заброшки» с улицы Металлургов

Что ответила администрация заложникам «заброшки» с улицы Металлургов

Подвал дома №27/10 по ул. Металлургов, где расположены основные узлы коммуникаций, находится в частной собственности.

Myslo рассказал историю жителей небольшой сталинки в Криволучье. Бывший советский обувной магазин на первом этаже в годы перестройки отошел частникам вместе со складом и подпольем. Теперь же точка заброшена и захламлена. А все узлы коммуникаций — воды, отопления — находятся у частных лиц под замком. И с доступом туда у жителей проблемы — собственник не дает.

Всю историю читайте здесь:

Жители дома по ул. Металлургов: «Мы оказались заложниками владельцев заброшенного магазина»

После нашей публикации в редакцию поступил ответ от администрации Пролетарского округа:

— По информации главного управления по Пролетарскому территориальному округу, изначальным проектом дома было предусмотрено размещение теплового (элеваторного) узла в данном нежилом помещении, перенести его в другое место не представляется возможным. Ремонт был выполнен Фондом капитального строительства Тульской области в соответствии с действующими нормами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 354 в обязанности владельцев помещений в МКД входит следующее: в случае если внутридомовые инженерные сети располагаются в стенах или под полами в помещении собственника (или нанимателя), он должен обеспечить свободный доступ к общедомовому имуществу, находящемуся в его квартире, для проведения ремонтных работ.

Дополнительно сообщаем, что силами управляющей компании ООО «Арсенал» запланированы работы по установке в подвале дополнительной запорной арматуры внутридомовой системы водоснабжения для удобства обслуживания и эксплуатации.

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Фотограф:
сегодня, в 18:00 +1
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