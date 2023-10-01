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Жители Северной Мызы: «Сколько еще должно произойти ДТП, чтобы появились знаки дорожного движения?»

Жители Северной Мызы: «Сколько еще должно произойти ДТП, чтобы появились знаки дорожного движения?»

Автомобильное движение в крупном микрорайоне в большинстве случаев регулируется лишь по принципу равнозначных дорог.

В редакцию Myslo обратились жители микрорайона Северная Мыза с просьбой привлечь внимание контролирующих органов к проблеме организации дорожного движения.

- У нас в микрорайоне нет знаков дорожного движения. Их отсутствие приводит к тому, что некоторые водители по-своему определяют, какая из дорог главная, а какая второстепенная. Из-за этого постоянно случаются ДТП.  Дорожная разметка тоже есть далеко не везде, а даже там, где есть, ее соблюдать ее проблематично. Сплошная линия имеется напротив школы, но припаркованные по обочинам машины по утрам вынуждают нарушать ее требование. Пешеходный переход тоже имеется лишь возле образовательного учреждения, – рассказала Ирина, жительница микрорайона.

Она уточнила, что не раз жители обращались в администрацию Тулы с просьбой решить проблему. Но там поясняли, что это задача застройщика. Однако застройщик тоже упорно игнорирует обращения по этому поводу. Устав искать ответственных за безопасность на дорогах микрорайона, жители надеются, что прокуратура сможет найти их гораздо быстрее.

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Автор:
сегодня, в 18:05 +2
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