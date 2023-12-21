  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель подрезал без включенного поворотника и даже не извинился - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель подрезал без включенного поворотника и даже не извинился

В Туле водитель подрезал без включенного поворотника и даже не извинился

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Тулячка прислала в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Демидовская Плотина в Туле. На записи видно, как невнимательный водитель легковушки едва не спровоцировал ДТП, что называется, на ровном месте.

«Хотелось бы показать очередного водителя, который повёл себя очень неуважительно. Двигались в пробке по Демидовской плотине. Водитель автомобиля Opel Astra, разговаривая по телефону (на записи не очень хорошо видно), нагло подрезал нас, не уступил дорогу при перестроении, не включил сигнал поворота и даже не извинился, не поморгав аварийными огнями», — написала автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Тулячка: «На просьбу убрать автомобиль с газона автоледи достала из машины лопату…»
Дежурная часть
Тулячка: «На просьбу убрать автомобиль с газона автоледи достала из машины лопату…»
сегодня, в 14:25, 157 2822 3
В Туле водитель Renault неуважительно отнесся к пешеходам
Дежурная часть
В Туле водитель Renault неуважительно отнесся к пешеходам
19 декабря, в 17:07, 25 1506 6
В Туле водитель маршрутки очень спешил на зеленый
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки очень спешил на зеленый
17 декабря, в 21:57, 35 2701 5
В Туле некоторые водители не желают замечать сплошную
Дежурная часть
В Туле некоторые водители не желают замечать сплошную
13 декабря, в 17:34, 42 1978 -2
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:50 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что ответила администрация заложникам «заброшки» с улицы Металлургов
Что ответила администрация заложникам «заброшки» с улицы Металлургов
«Единая Россия» приготовила детям к Новому году восемь тысяч сладких подарков
«Единая Россия» приготовила детям к Новому году восемь тысяч сладких подарков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.