Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником

20 декабря в России отмечается профессиональный праздник сотрудников спецслужб — День работника органов безопасности. С праздником их поздравил губернатор Алексей Дюмин:
— Уважаемые сотрудники органов госбезопасности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложены ключевые задачи по обеспечению безопасности государства и наших граждан.
В их числе — контрразведывательная работа, борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией и другие. В это непростое для страны время на передний план выходит противодействие разведывательной и иной подрывной деятельности иностранных спецслужб, нередко прибегающих к тактике террора и диверсий на территории Российской Федерации.
Это требует от вас особой бдительности, мужества, высокого профессионализма, готовности действовать быстро и решительно.
Уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой долг, оперативно выявлять и пресекать как внешние, так и внутренние угрозы, идя по стопам чекистов — ветеранов Великой Отечественной войны и сотрудников, работавших в послевоенные годы.
Спасибо за службу, самоотдачу и преданность делу. Отдельная благодарность — ветеранам госбезопасности, которые хранят и передают молодым коллегам лучшие традиции службы.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо Тульской области и всей России!