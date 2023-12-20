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Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником

Публикуем текст поздравления.

20 декабря в России отмечается профессиональный праздник сотрудников спецслужб — День работника органов безопасности. С праздником их поздравил губернатор Алексей Дюмин:

— Уважаемые сотрудники органов госбезопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас возложены ключевые задачи по обеспечению безопасности государства и наших граждан.

В их числе — контрразведывательная работа, борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией и другие. В это непростое для страны время на передний план выходит противодействие разведывательной и иной подрывной деятельности иностранных спецслужб, нередко прибегающих к тактике террора и диверсий на территории Российской Федерации.

Это требует от вас особой бдительности, мужества, высокого профессионализма, готовности действовать быстро и решительно.

Уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой долг, оперативно выявлять и пресекать как внешние, так и внутренние угрозы, идя по стопам чекистов — ветеранов Великой Отечественной войны и сотрудников, работавших в послевоенные годы.

Спасибо за службу, самоотдачу и преданность делу. Отдельная благодарность — ветеранам госбезопасности, которые хранят и передают молодым коллегам лучшие традиции службы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо Тульской области и всей России!

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