МЧС напомнило правила безопасности при запуске фейерверков и петард

Чтобы не омрачить праздничные дни неприятными последствиями, перед запуском фейерверков стоит внимательно ознакомиться с инструкцией.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам организовали рейд по местам реализации пиротехнической продукции. Цель такой работы — уберечь жителей районов от не сертифицированной и заведомо небезопасной продукции, а также определить на месте, соответствует ли конкретная точка реализации пиротехники требованиям пожарной безопасности.

Кроме того, для предупреждения возникновения пожаров и иных происшествий сотрудники государственного надзора напомнили о правилах пожарной безопасности и мерах предосторожности при приобретении и использовании пиротехнических изделий.

«В первую очередь, следует помнить, что пиротехнические изделия следует покупать только в местах официальной продажи — в магазинах, обеспечивающих сохранность продукции. Некачественная продукция и не имеющая сертификата или декларации соответствия опасна. Хранить фейерверки следует в сухом месте, в оригинальной упаковке, и главное в не доступных для детей местах. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или, наоборот, в очень сухом помещении, а также у горючих и легковоспламеняющихся предметов и веществ. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, иначе из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Такую пиротехнику категорически запрещается сушить на батареях, бытовых обогревателях и т. п.», — отмечают спасатели.

Чтобы не омрачить праздничные дни неприятными последствиями, перед запуском фейерверков стоит внимательно ознакомиться с инструкцией.

Использовать фейерверки можно только на специально отведенных для этого площадках, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок.

Запускать петарды рядом с домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

Пиротехнику необходимо хорошо закрепить: например, присыпать основание снегом. Человек, запускающий залп, должен быть абсолютно трезв. Держитесь на безопасном расстоянии. Не разрешайте детям приводить в действие пиротехнические изделия.

По завершении салюта подождите 5-10 минут, чтобы не попасть под удар несработавших зарядов. Не наклоняйтесь над фейерверком в случае его несрабатывания.

Нельзя применять пиротехнику с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия. Утилизация фейерверков должна осуществляться согласно обозначениям и инструкциям на пиротехническом изделии.