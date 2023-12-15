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Похитили, избили, стреляли: в Киреевске суд огласил приговор банде вымогателей

Похитили, избили, стреляли: в Киреевске суд огласил приговор банде вымогателей

Они отправятся в колонии общего и строгого режима.

В Киреевске Карина З., Николай Л., Достонбек Х. и Сергей С. признаны виновными в разбое, вымогательстве и похищении человека.

По информации Myslo, вечером 6 июня 2022 года молодые люди встретились с подругой — Яной П. Девушка рассказала ребятам, что сегодня знакомый из Москвы якобы хочет против воли перевезти её в столицу. Попрощавшись с друзьями, Яна отправилась домой, сообщив, что за ней заедут примерно в 18.30.

К этому времени компания молодых людей придумала невероятно интеллектуальный план: напасть на москвича и отобрать всё его имущество. Договорившись встретиться у дома Яны через час, молодые люди отправились по делам: Достонбек достал из своего авто трос, чтоб связать гостя из столицы, а Карина принесла из квартиры пневматический пистолет.

В указанное время Достонбек и Николай напали на потерпевшего, повалили на землю, вытащили из кармана мелочь и несколько раз ударили по голове. После этого беднягу оттащили в соседний двор — там толпой еще раз хорошенько избили, а потом привязали к дереву тросом. Переведя дух, Достонбек и Николай продолжили избивать жертву, а потом решили пустить в дело пневматику. Карина и двое молодых парней по очереди не менее 5 раз выстрелили в потерпевшего, угрожая убить его, если он не скажет пароль от мобильного приложения банка, установленного на его телефоне.

Избитый парень согласился, после чего вымогатели зачем-то перевели на счёт Яны 2600 рублей, а потерпевшему заявили, что каждое 1 число месяца он будет пополнять свой банковский счёт на 10 000 рублей, иначе его найдут даже в Москве и снова изобьют. После этого злоумышленники отпустили свою жертву, которая сразу же отправилась в отдел полиции. 

Приговором суда фигурантам дела вынесены приговоры в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 4 месяцев до 7 лет.

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Автор:
сегодня, в 15:01 +2
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