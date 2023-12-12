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Тульские казаки освободили подвал жителей от вонючих баллонов с пропаном

Тульские казаки освободили подвал жителей от вонючих баллонов с пропаном

На встрече с депутатом и главным казаком Алексеем Альховиком жителям удалось убедить его забрать неприятно пахнущие изделия из подполья.

Около полутора часов продолжалась встреча жителей дома № 47-а по ул. Каминского с представителями казачества. На встрече также присутствовали представители администрации.

Напомним, накануне жильцам дома пришлось вызвать газовиков из-за запаха пропана: оказалось, в их подвал кто-то сгрузил множество газовых баллонов. Некоторые из них были переделаны в печки для бойцов СВО.

Однако о складе в подвале старинной жилой трехэтажки жителей никто не предупредил.

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После скандала на встречу с жителями приехал депутат и главный тульский казак Алексей Альховик, который в итоге распорядился увезти баллоны, чтобы не пугать людей. Подогнали ГАЗель, вывезли баллоны. 

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По словам жителей, сейчас они пытаются выяснить, каким образом подвальное помещение попало к чужим людям. На встрече им сообщили, что подполье в ведение казаков передала администрация города. Однако документов о передаче им не предоставили — «договор готовится, на проверке» и т. д.

Myslo запросил комментарий администрации Тулы по этому вопросу.

 

Полностью историю можно почитать здесь:

Жители дома в центре Тулы: «Казаки подложили нам в подвал сюрприз — 15 газовых баллонов»

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Автор:
сегодня, в 10:13 +3
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