  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Конституции - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Конституции
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Конституции

Этот день отмечается в России 12 декабря.

«Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. В этом году Основному закону страны исполняется 30 лет.

Все эти годы он определяет ключевые основы жизни нашего общества, служит залогом стабильного развития государства. Опираясь на положения Конституции, жители Тульской области вместе со всей страной укрепляют мощь нашего Отечества. Ответственно работают в самых разных сферах, участвуют в реализации социально значимых проектов, мужественно отстаивают интересы государства и народа, защищают исконно русские земли в рядах армии и других силовых структур.

Спасибо вам за самоотверженный труд, целеустремлённость и мастерство.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:14 −6
Другие статьи по темам
Событие
поздравление с Днем Конституции
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Движение по ул. Болдина встало из-за ДТП с троллейбусом
Движение по ул. Болдина встало из-за ДТП с троллейбусом
Тульские казаки освободили подвал жителей от вонючих баллонов с пропаном
Тульские казаки освободили подвал жителей от вонючих баллонов с пропаном
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.