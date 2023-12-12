Губернатор Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Конституции

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Этот день отмечается в России 12 декабря.

«Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. В этом году Основному закону страны исполняется 30 лет.

Все эти годы он определяет ключевые основы жизни нашего общества, служит залогом стабильного развития государства. Опираясь на положения Конституции, жители Тульской области вместе со всей страной укрепляют мощь нашего Отечества. Ответственно работают в самых разных сферах, участвуют в реализации социально значимых проектов, мужественно отстаивают интересы государства и народа, защищают исконно русские земли в рядах армии и других силовых структур.

Спасибо вам за самоотверженный труд, целеустремлённость и мастерство.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».