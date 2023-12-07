В Плеханово капитально отремонтировали поликлинику

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Плехановской поликлинике получают медицинскую помощь более 9000 человек, в том числе более 2000 детей. Двухэтажное здание построено более 50 лет назад, капитальный ремонт здесь прошёл впервые – об этом главу региона Алексея Дюмина попросили местные жители.

Деньги на ремонт, закупку новой мебели и медоборудования, были выделены из областного бюджета. Уже отремонтированы фасад и кровля, кабинеты и коридоры. Благоустроена территория, установлен забор. В поликлинике появились комфортабельные холлы для ожидания, открытая регистратура, по нацпроекту «Здравоохранение» закупили маммограф и цифровой флюорограф. Ожидается поставка рентгенологического аппарата.

– После ремонта поликлиника преобразилась – теперь здесь светло и уютно, установлено современное медицинское оборудование. Подрядчик выполнил работы качественно и в сжатые сроки. Теперь благодаря личному участию Алексея Дюмина жители поселка будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, – сказал Дмитрий Марков.