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В Плеханово капитально отремонтировали поликлинику
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Плеханово капитально отремонтировали поликлинику

Готовность медучреждения к открытию проверил зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

В Плехановской поликлинике получают медицинскую помощь более 9000 человек, в том числе более 2000 детей. Двухэтажное здание построено более 50 лет назад, капитальный ремонт здесь прошёл впервые – об этом главу региона Алексея Дюмина попросили местные жители.

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Деньги на ремонт, закупку новой мебели и медоборудования, были выделены из областного бюджета. Уже отремонтированы фасад и кровля, кабинеты и коридоры. Благоустроена территория, установлен забор. В поликлинике появились комфортабельные холлы для ожидания, открытая регистратура, по нацпроекту «Здравоохранение» закупили маммограф и цифровой флюорограф. Ожидается поставка рентгенологического аппарата.

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– После ремонта поликлиника преобразилась – теперь здесь светло и уютно, установлено современное медицинское оборудование. Подрядчик выполнил работы качественно и в сжатые сроки. Теперь благодаря личному участию Алексея Дюмина жители поселка будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, – сказал Дмитрий Марков.

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