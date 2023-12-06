В Тульской области продолжат расчищать русла рек бассейна Дона и Волги

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Москве прошла рабочая встреча заместителя главы Минприроды России Павла Барышева с заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым и министром природных ресурсов и экологии региона Юрием Панфиловым.

На ней обсудили вопросы включения в состав нового Единого федерального проекта по оздоровлению водных объектов работ по расчистке участков Дона и его притоков, а также капремонту гидротехнических сооружений (ГТС) прудов в Тульской области.

В регионе протекает 1682 реки — объекта федеральной собственности, и уже не первый год ведется работа по их восстановлению с привлечением федерального финансирования.

С 2013 года расчищено 9 водных объектов общей протяженностью 33,6 км, капитально отремонтировано 13 ГТС.

В рамках Единого федерального проекта в области будет продолжена расчистка русел рек бассейна Дона и Волги, а также капремонт ГТС.