В ГИБДД предупредили туляков об изменении номеров телефонов дежурной части

Госавтоинспекция Тульской области сообщила об изменении контактных номеров телефонов дежурной части и сотрудников группы по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле.
Теперь по вопросам, относящимся к компетенции тульского областного батальона дорожно-патрульной службы, вы можете обращаться по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7 (4872) 32-95-40 или +7(4872) 32-95-42;
- по вопросам ДТП: +7 (4872) 36-39-13 или +7 (4872) 36-12-01;
- по вопросам исполнения административного законодательства: +7 (4872) 32-95-74 или +7 (4872) 32-95-45;
- факс: +7 (4872) 23-95-33.