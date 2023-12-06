В ГИБДД предупредили туляков об изменении номеров телефонов дежурной части

Рассказываем, куда теперь обращаться.

Госавтоинспекция Тульской области сообщила об изменении контактных номеров телефонов дежурной части и сотрудников группы по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле.

Теперь по вопросам, относящимся к компетенции тульского областного батальона дорожно-патрульной службы, вы можете обращаться по телефонам:

