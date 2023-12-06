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В ГИБДД предупредили туляков об изменении номеров телефонов дежурной части

В ГИБДД предупредили туляков об изменении номеров телефонов дежурной части

Рассказываем, куда теперь обращаться.

Госавтоинспекция Тульской области сообщила об изменении контактных номеров телефонов дежурной части и сотрудников группы по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле.

Теперь по вопросам, относящимся к компетенции тульского областного батальона дорожно-патрульной службы, вы можете обращаться по телефонам:
 

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7 (4872) 32-95-40 или +7(4872) 32-95-42;
  • по вопросам ДТП: +7 (4872) 36-39-13 или +7 (4872) 36-12-01;
  • по вопросам исполнения административного законодательства: +7 (4872) 32-95-74 или +7 (4872) 32-95-45;
  • факс: +7 (4872) 23-95-33.
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