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Глава СК России Бастрыкин взял на контроль расследование убийства годовалого ребенка в Туле
На фото обвиняемый.

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль расследование убийства годовалого ребенка в Туле

Обвиняемый — отец ребенка.

Ход следствия по факту убийства годовалого ребенка в Туле поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначальном комплексе следственных действий.

Напомним, вечером 4 декабря в квартире в пос. Молодёжном обнаружено тело годовалого мальчика с ножевым ранением. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В розыск был объявлен отец ребенка Андрей Евланичев. По нашим данным, мужчина страдает психическим расстройством. Вчера ночью сотрудники полиции задержали его. По предварительной информации, незадолго до задержания Евланичев пытался причинить себе ножевое ранение.

Мужчина признал вину в убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

 

сегодня, в 12:19 0
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