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В Арсеньево 16-летний хакер стал фигурантом уголовного дела
Фото: ru.freepik.com

В Арсеньево 16-летний хакер стал фигурантом уголовного дела

Ему вменяют кражу с банковского счёта и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Следователем Суворовского МРСО СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело в 16-летнего жителя пос. Арсеньево. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 и ч. 2 ст. 272 УК РФ.

По данным пресс-службы ведомства, 24 сентября подросток с помощью своего ноутбука, используя модификационный файл, проник в чужой личный кабинет интернет-магазина и заказал товары более, чем на 13 тысяч рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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