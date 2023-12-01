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В бывшем общежитии в Мясново загорелась квартира
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В бывшем общежитии в Мясново загорелась квартира

На месте работали пять пожарных расчетов.

В 18-м проезде Мясново в Туле загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже в многоэтажке. Как сообщают очевидцы, это здание бывшего общежития.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области отметили, что на место выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах.

На момент приезда пожарных в квартире было сильное задымление. 

Открытое горение ликвидировали в 8.55. Пожарные эвакуировали 15 человек, по лестничном маршу вывели троих.

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В результате происшествия в комнате сгорели спальные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади. 

Причина пожара устанавливается.

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