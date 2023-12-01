В бывшем общежитии в Мясново загорелась квартира

В 18-м проезде Мясново в Туле загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже в многоэтажке. Как сообщают очевидцы, это здание бывшего общежития.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области отметили, что на место выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах.
На момент приезда пожарных в квартире было сильное задымление.
Открытое горение ликвидировали в 8.55. Пожарные эвакуировали 15 человек, по лестничном маршу вывели троих.
В результате происшествия в комнате сгорели спальные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.
Причина пожара устанавливается.