В бывшем общежитии в Мясново загорелась квартира

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте работали пять пожарных расчетов.

В 18-м проезде Мясново в Туле загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже в многоэтажке. Как сообщают очевидцы, это здание бывшего общежития.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области отметили, что на место выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах.

На момент приезда пожарных в квартире было сильное задымление.

Открытое горение ликвидировали в 8.55. Пожарные эвакуировали 15 человек, по лестничном маршу вывели троих.

В результате происшествия в комнате сгорели спальные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.