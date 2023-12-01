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Нацпроект «Образование»: В Туле наградили победителей конкурса «Доброволец года – 2023»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Нацпроект «Образование»: В Туле наградили победителей конкурса «Доброволец года – 2023»

Церемония награждения состоялась 1 декабря, в канун Дня добровольца, в атриуме Тульского кремля.

От имени губернатора Алексея Дюмина волонтеров приветствовал его первый заместитель Дмитрий Миляев.

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- Доброволец — это человек, который самостоятельно принял на себя общественно значимую нагрузку и, ничего не ожидая взамен, по зову сердца и души приносит пользу окружающим. Это добро вы несете в общество. В это непростое для нас время роль волонтера возросла. Вы помогали нуждающимся в период ковида, а сейчас помогаете нашим бойцам СВО, приближая Победу! — сказал Дмитрий Миляев.

Первый заместитель губернатора вручил волонтерам награду в специальной номинации «За особый вклад в развитие добровольчества» имени тульского волонтера Елизаветы Алёшиной, которая была учреждена в прошлом году.

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Кроме того, добровольцев наградили по 13 номинациям, в числе которых — «„серебряное“ добровольчество», «экологическое добровольчество», «социальное добровольчество», «патриотическое добровольчество», «добровольчество в сфере культуры», «юный доброволец» и «медиаволонтер».

Всем победителям конкурса вручили подарки от Алексея Дюмина.

Конкурс «Доброволец года» проводится более пяти лет в рамках нацпроекта «Образование». Число его участников с каждым годом неизменно растет — в этом году на конкурс было подано порядка 300 работ.

Тульская область — один из лидеров российского рейтинга волонтерства. В регионе действует 27 Центров поддержки добровольчества. На сайте «ДОБРО.РФ» зарегистрированы более 69 000 волонтеров.

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сегодня, в 18:41 −2
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